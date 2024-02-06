Общежития класса "люкс" для МГТУ имени Баумана почти достроены

Строительство Многофункционального комплекса выходит на финишную прямую

Студентов МГТУ имени Баумана разместят в общежитиях класса "люкс" в центре столицы. Строительство Многофункционального комплекса выходит на финишную прямую, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что речь идет о совершенно уникальном формате проживания для будущих ученых. В двух корпусах общежитий будет размещено 620 жилых блоков, с учетом специальных блоков для маломобильных ребят. Площадь каждого - около 40 квадратных метров, высота потолков жилой комнаты – 2,7 метра.

В блоках, рассчитанных на проживание четырех человек, предусмотрено современное крупноформатное остекление, в каждом - отдельная кухня. Из окон объекта открываться вид на Лефортовский парк, а жильцы верхних этажей корпуса 2 смогут наслаждаться видом Центрального кластера и других объектов кампуса.

Строительную готовность корпусов "Спектр" и "Стрела", общая площадь которых составит около 60 тысяч квадратных метров, оценил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, корпуса готовы на 99% и 75% соответственно. В частности, в семиэтажном "Спектре" завершена чистовая отделка, устройство инженерных систем, устанавливается мебель.

Объект отличается современным дизайном, в прошлом году он был отмечен Архитектурной премией Москвы. Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, представляющей собой единое пешеходное пространство. Здесь появится площадка с амфитеатром и сценой, специальные пространства для "тихого" отдыха, пешеходный бульвар, качели и сквер со столами и скамейками.

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