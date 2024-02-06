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Общежития класса "люкс" для МГТУ имени Баумана почти достроены

11:26
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Строительство Многофункционального комплекса выходит на финишную прямую

Студентов МГТУ имени Баумана разместят в общежитиях класса "люкс" в центре столицы. Строительство Многофункционального комплекса выходит на финишную прямую, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Заммэра подчеркнул, что речь идет о совершенно уникальном формате проживания для будущих ученых. В двух корпусах общежитий будет размещено 620 жилых блоков, с учетом специальных блоков для маломобильных ребят. Площадь каждого - около 40 квадратных метров, высота потолков жилой комнаты – 2,7 метра.

В блоках, рассчитанных на проживание четырех человек, предусмотрено современное крупноформатное остекление, в каждом - отдельная кухня. Из окон объекта открываться вид на Лефортовский парк, а жильцы верхних этажей корпуса 2 смогут наслаждаться видом Центрального кластера и других объектов кампуса.

Строительную готовность корпусов "Спектр" и "Стрела", общая площадь которых составит около 60 тысяч квадратных метров, оценил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, корпуса готовы на 99% и 75% соответственно. В частности, в семиэтажном "Спектре" завершена чистовая отделка, устройство инженерных систем, устанавливается мебель.

Объект отличается современным дизайном, в прошлом году он был отмечен Архитектурной премией Москвы. Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, представляющей собой единое пешеходное пространство. Здесь появится площадка с амфитеатром и сценой, специальные пространства для "тихого" отдыха, пешеходный бульвар, качели и сквер со столами и скамейками.

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Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
Новые корпуса МГТУ им. Баумана
Новые корпуса МГТУ им. Баумана
Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
Общежития класса "люкс" МГТУ им. Баумана
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