Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III

У короля нашли рак

Принц Уильям возьмет часть обязанностей британского короля Карла III.

Ранее принц взял небольшой отпуск с целью ухода за супругой Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию на брюшной полости. Теперь Уильям вынужден досрочно возвратиться к исполнению не только своих публичных обязанностей, но и частично заменить отца.

Карл III, в свою очередь, продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами, пишет газета The Times.

Накануне в Букенгемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Монарх временно отложил выполнение публичных обязанностей.

26 января Карлу III сделали операцию в связи с увеличением простаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"