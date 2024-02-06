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Беспилотник ВСУ атаковал село под Белгородом

11:50
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Повреждено сельхозпредприятие

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника. Дрон упал в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

Российская ПВО сбила четвертый беспилотник над Брянской областью
После атаки беспилотника загорелся НПЗ под Волгоградом

Как сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате падения беспилотника с последующей детонацией повреждено сельхозпредприятие – пробита кровля складского помещения. Пострадавших нет.

Ранее стало известно о перехвате дронов ВСУ над территорией Белгородской области в течение минувшей ночи. Дежурными средствами ПВО все семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены.

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