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Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга

12:11
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Источники утверждают, что госпитализация плановая

Михаил Боярский снова госпитализирован. Народного артиста заметили в вестибюле Мариинской больницы, при себе у него была сумка с вещами.

Михаила Боярского выписали из больницы
Супруга Боярского опровергла информацию о его госпитализации

Как сообщили источники РЕН ТВ, госпитализация актера носит плановый характер. По предварительным данным,  Боярскому проведут коронарографию и стентирование.

Проблемы с сердцем у актера диагностировали во время предыдущей госпитализации. Боярского экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга перед Новым годом.

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