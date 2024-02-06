Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга

Источники утверждают, что госпитализация плановая

Михаил Боярский снова госпитализирован. Народного артиста заметили в вестибюле Мариинской больницы, при себе у него была сумка с вещами.

Как сообщили источники РЕН ТВ, госпитализация актера носит плановый характер. По предварительным данным, Боярскому проведут коронарографию и стентирование.

Проблемы с сердцем у актера диагностировали во время предыдущей госпитализации. Боярского экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга перед Новым годом.

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