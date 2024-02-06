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В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание

12:22
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Огнем охвачено 150 "квадратов"

В центре Москвы загорелось находящееся на реконструкции четырехэтажное здание.

Пожар зафиксирован на Никольской улице, 4. Над Кремлем стелется черный дым, открытого огня не видео. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания уточняется, передает РИА Новости.

UPD (12:39 мск): движение по Богоявленскому переулку перекрыто в связи с работой оперативных служб, сообщили в столичном Дептрансе.

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