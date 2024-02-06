Грузинский президент обвинила правящую партию в связях с Россией

Зурабишвили увидела угрозу дестабилизации общества

Тесные связи правящей партии Грузии с Россией создают угрозу дестабилизации общества. Власти ведут "антизападную пропаганду", заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая с ежегодным отчетом в парламенте.

По словам Зурабишвили, массовая российская иммиграция оказала прямое влияние на экономику, увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране. Грузинский президент считает это частью "гибридной войны", которую Москва ведет против Тбилиси.

В действиях правящей партии президент также усматривает элементы "гибридной стратегии". Она основана на ряде "провокаций", какими она считает, в частности, восстановление авиасообщения с Россией и вход российского круизного лайнера в Батуми. Все это, якобы, направлено на разжигание противостояния и создание угрозы дестабилизации общества. Это последний годовой отчет Зурабишвили на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года, передает РИА Новости.

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