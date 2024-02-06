ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел встречу с председателем Верховного суда

14:42
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Она прошла в Кремле

Как сделать судебную систему более доступной и удобной для граждан, обсудил сегодня Владимир Путин с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Президент провёл с ним рабочую встречу в Кремле.

"Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Но здесь возникают, конечно, и вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев.
Владимир Путин и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев.
Владимир Путин и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев.
Владимир Путин и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев.
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.