Путин провел встречу с председателем Верховного суда

Она прошла в Кремле

Как сделать судебную систему более доступной и удобной для граждан, обсудил сегодня Владимир Путин с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Президент провёл с ним рабочую встречу в Кремле.

"Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Но здесь возникают, конечно, и вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан", - отметил Путин.

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