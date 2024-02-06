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В больнице им. Ворохобова открылась "умная аптека"

14:58
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Там трудятся роботы

В больнице имени Ворохобова открылась первая в Москве "умная аптека". Вместо людей там трудятся роботы. Они сортируют лекарства. Проверяют срок годности у препаратов. И отправляют их на хранение.

Также механические помощники умеют сверять накладные. Ведут учет и даже формируют заказы для отделения больницы. Проект пилотный, но специалисты уверены, что такая высокотехнологичная система необходима. Если она докажет свою эффективность, то скоро "умные аптеки" появятся и в других стационарах Москвы.

"С появлением робота в нашей аптеке, конечно, мы приобрели очень хорошего помощника. Потому что человеческий фактор, который всегда присутствует в работе в аптеке, он на 100 процентов исключен при работе с роботом. Потому что робот всегда оценивает и наименование препарата, и серию, и срок годности, и соответственно ошибок у него не бывает", - рассказала Ирина Казакова, заведующая аптекой городской клинической больницы №67 имени Ворохобова.

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Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
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