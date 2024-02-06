Клиенты нескольких московских фитнес-клубов остались без оплаченных тренировок

Пострадавшие сдаваться не намерены

Спущенные бассейны и пустые залы! Клиенты сразу нескольких московских фитнес-клубов остались без оплаченных тренировок. Годовые абонементы горожане покупали по выгодной цене, но до занятий спортом так и не дошло: получив деньги, владельцы закрывали залы якобы на ремонт. А сами сворачивали бизнес.

Знакомый логотип, небольшая цена за годовой абонемент и ни дня тренировок. Вместо занятий спортом у клиентов бывшего фитнес-клуба - вынужденные пробежки до отдела полиции. О том, что их зала больше нет, клиенты узнали практически одним днем.

"У нас собрали деньги, запустили активную рекламу перед этим, занизили ценник примерно в два раза. Есть люди, которые покупали за день до закрытия, уже были сложены все тренажеры для вывоза. И люди присылали фотографии менеджерам, которые их агитировали, показывая, что вы же выезжаете. Но менеджеры продолжали настойчиво говорить, что это просто замена тренажёров", - рассказал один из пострадавших.

На деле спущенный бассейн, пустые коридоры и отсутствие оборудования. Осознав, что попали в ловушку мошенников, пострадавшие сразу обратились в полицию.

Сейчас на месте старого фитнес-центра строится новый. Его арендатор о проблеме местных жителей знает и хочет вернуть утраченное доверие. Тем более, что совместное сотрудничество будет только всем на руку. Ведь исправлять ошибки прошлого будет не просто.

"Что произошло с текущим бизнесом, который был здесь до нас – фитнес-клуб "Эталон". Они просто обанкротились. Собственник три года судился, выиграл. На уровне решения суда он попросил покинуть объект. Мы пошли навстречу, нам сказали, что карты покупали за 5, за 6, за 8 тысяч рублей. Мы перезачли эту стоимость даже с большей скидкой, при условии того, что будет техническое открытие", - рассказал арендатор Эдуард Шаркань.

Точно в такой же ситуации оказались и клиенты фитнес-клуба "Зебра" на Дубровке. Убегать от финансовых трудностей бывшим сотрудникам, видимо, приходилось быстро, даже позабыли в спешке часть документов. Но все самое ценное вынести успели.

О том, что "Зебры" больше нет, клиенты узнали вскоре после окончания так называемой реставрации. Клуб закрыли на ремонт, никого не предупреждая заранее, а когда сроки подошли к концу, ни работников, ни оборудования уже на месте не оказалось.

В итоге долгие разбирательства дела в суде, который, со слов пострадавших, обязал другой клуб той же сети выплатить долги клиентам с Дубровки. Но вместо ответов на вопросы сотрудники решили действовать.

"Потребителям необходимо обжаловать данные постановления, их сотни постановлений. Обжаловаться они будут по шаблону по статье 125 уголовного процессуального кодекса в близлежащем суде. Вам необходимо требовать деньги и отменять постановление об отказе возбуждения уголовного дела", - отметил юрист в сфере спортивного права Эдуард Шалоносов.

Пострадавшие сдаваться не намерены, готовы бороться до конца. Их самое большое желание даже не столько вернуть свои деньги, сколько наказать виновных по закону.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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