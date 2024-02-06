В ДТП в Москве попали сразу шесть автомобилей

Ведется следствие

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей пострадали в аварии в Москве. В ДТП попали сразу шесть автомобилей, не только легковых, но и грузовиков.

Всё произошло рано утром на Московском малом кольце, в районе посёлка Дорожно-Ремонтного Пункта - 3. На кадрах с камеры наблюдения видно, что все машины ехали в одной полосе, но в какой-то момент по цепочке стали врезаться друг в друга.

Несколько машин получили достаточно серьезные повреждения. Все обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе под контролем прокуратуры.

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