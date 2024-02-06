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Московские полицейские изъяли более 50 килограммов черной икры

15:05
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Продавцы реализовывали деликатес без подтверждающих документов

Более 50 килограммов чёрной икры изъяли из незаконного оборота московские полицейские. Деликатес продавался на разных рынках столицах. Вот только продавцы реализовывали его без подтверждающих документов.

В ходе расследования выяснилось, что икру осетровых фасовали недалеко от столицы - в Домодедовском районе Подмосковья. Её туда привозили браконьеры, которые добывали продукцию диким способом. Хранили и раскладывали продукцию на грязном складе - среди другой замороженной рыбы. Судя по кадрам, о санитарии там явно никто не думал.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. В ходе обыска в его жилище и на территории двух объектов торговли изъято более 50 килограммов черной икры, а также замороженная рыбная продукция. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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