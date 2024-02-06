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В Москве стартовала выставка инфраструктуры гражданской авиации

15:09
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Свою продукцию представляют более 110 компаний

Лучшие разработки для аэропортов, передовые технологии авиастроения, новейшие беспилотники. В Москве стартовала ежегодная национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации.

На одной площадке свою продукцию представляют свыше 110 компаний из 13 регионов России, а также Белоруссии, Китая, Ирана. Для участников это уникальная возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом, расширить сотрудничество.

По словам организаторов, рынок авиаперевозок в России сейчас активно восстанавливается. Так, за прошлый год отечественные авиакомпании перевезли около 105 миллионов пассажиров.

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Выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS
Выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS
Выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS
Выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS
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