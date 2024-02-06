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Медведев: Байден получил зловещий сигнал из загробного мира

12:53
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Лидер США "пообщался" с умершим президентом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал оговорку президента США Джо Байдена о встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном.
Байден похвастался кодом, способным "взорвать мир"

"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.

"Я сел и сказал: "Америка вернулась. И Миттеран из Германии - я имею в виду из Франции - посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?", - транслировали его речь американские телеканалы.

В социальных сетях предположили, что американский лидер перепутал Миттерана с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. В 1996 году его не стало.

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