ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на предприятиях Чувашии

13:06
  • вторник
  • 06 февраля 2024

20-летнего россиянина обвинили в госизмене

Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении 20-летнего жителя Мордовии. По версии следствия, злоумышленник установил через интернет контакт со спецслужбами Украины.

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене
ФСБ: Предотвращен теракт СБУ в отношении одного из руководителей Крыма

Следствие установило, что злоумышленник согласился помогать СБУ в деятельности, направленной против безопасности России. В частности, он намеревался за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях, сообщили в управлении ФСБ по Чувашии, где задержали подозреваемого.

Выяснилось также, что это не первое уголовное дело в отношении обвиняемого. Его подозревают в участии в организованной группе, которая совершала теракты на объектах транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.