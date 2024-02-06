Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на предприятиях Чувашии

20-летнего россиянина обвинили в госизмене

Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении 20-летнего жителя Мордовии. По версии следствия, злоумышленник установил через интернет контакт со спецслужбами Украины.

Следствие установило, что злоумышленник согласился помогать СБУ в деятельности, направленной против безопасности России. В частности, он намеревался за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях, сообщили в управлении ФСБ по Чувашии, где задержали подозреваемого.

Выяснилось также, что это не первое уголовное дело в отношении обвиняемого. Его подозревают в участии в организованной группе, которая совершала теракты на объектах транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

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