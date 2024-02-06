Песков отреагировал на слухи о полном запрете VPN-сервисов в России

С 1 марта вводится запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок

Никаких решений о полном запрете в России VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировку запрещенных сайтов, сейчас нет.

Об этом во вторник, 6 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить", - передает его слова ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что с 1 марта в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. При этом речь о полном запрете VPN в России пока не идет, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, это бесперспективно и неэффективно.

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