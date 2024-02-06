Арестович после новостей о заочном аресте собрался в Афганистан

На него заведены дела в России, Белоруссии и на Украине

Басманный суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.).

"На срок два месяца с момента его фактического задержания", - сообщил собеседник РИА Новости.

В России Арестовича обвиняют пропаганде и призывах к терроризму, а также в распространении фейков о российской армии.

Арестович прокомментировал свой заочный арест словами "сплотилась навеки Великая Русь". Политик напомнил, что в Белоруссии против него возбуждены дела за призывы к терроризму, а на Украине - "два за сексизм".

"Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.)

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