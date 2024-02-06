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В МТПП рассказали о новинках девятой акции программы "Миллион призов"

14:14
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Призы получат те, кто впервые проголосует онлайн

Дополнительные призы будут предусмотрены для тех, кто впервые голосует онлайн, для молодежи и старшего поколения в рамках акции "Выбираем вместе 2024" программы "Миллион призов". Об этом рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Так, голосующие онлайн впервые получат не менее тысячи баллов, также они смогут выиграть дополнительные поощрения. Молодые избиратели в возрасте от 18 до 25 лет за голосование онлайн получат скидку в 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

Москвичи в возрасте 60 лет и старше за онлайн-голосование получат 1 тысячу призовых баллов. Их можно обменять на покупки в аптеках от партнеров программы, сообщил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

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