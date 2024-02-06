ВСУ за сутки потеряли до 885 военных

Российская армия улучшила свое положение на трех направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли до 885 военных на всех направлениях в совокупности.
Об этом во вторник, 6 февраля, в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России.
В свою очередь, Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю на краснолиманском и южно-донецком направлениях. На донецком направлении заняли более выгодные рубежи.
Ранее российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ под Купянском. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики (ДНР).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"