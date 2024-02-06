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ВСУ за сутки потеряли до 885 военных

14:33
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Российская армия улучшила свое положение на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли до 885 военных на всех направлениях в совокупности.

Об этом во вторник, 6 февраля, в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России.

В свою очередь, Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю на краснолиманском и южно-донецком направлениях. На донецком направлении заняли более выгодные рубежи.

Ранее российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ под Купянском. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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