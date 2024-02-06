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Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ под Купянском

14:26
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Противник несет тяжелые потери

Шесть атак штурмовых групп ВСУ отразили подразделения "Западной" группировки ВС России на Купянском направлении. Как сообщили на брифинге в Минобороны, бои шли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, противник потерял до 35 военнослужащих.

ВС России отразили семь атак ВСУ под Купянском
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Серьезно улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Отражено две атаки украинских штурмовых групп, поражена живая сила ВСУ в районе Торского и Серебрянки. Противник потерял до 240 военнослужащих, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Акация".

Подразделения "Южной" группировки ВС России отразили семь атак украинских штурмовиков в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Катериновки в ДНР. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих и танк.

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