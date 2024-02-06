Противник несет тяжелые потери

Шесть атак штурмовых групп ВСУ отразили подразделения "Западной" группировки ВС России на Купянском направлении. Как сообщили на брифинге в Минобороны, бои шли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, противник потерял до 35 военнослужащих.

Серьезно улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Отражено две атаки украинских штурмовых групп, поражена живая сила ВСУ в районе Торского и Серебрянки. Противник потерял до 240 военнослужащих, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Акация".

Подразделения "Южной" группировки ВС России отразили семь атак украинских штурмовиков в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Катериновки в ДНР. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих и танк.

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