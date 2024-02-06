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Швеция решила закрыть расследование диверсии на "Северных потоках"

14:58
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Следствие не смогло установить подозреваемых

Прокуратура Швеции решила закрыть расследование взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Судя по всему, следствие не смогло установить подозреваемых, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

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Ранее шведские следователи заявили, что вот-вот объявят решение по делу о диверсии на газопроводах. Релиз был назначен на среду, 7 февраля.

В Кремле ранее заявили, что с интересом ожидают вердиктов по "Северным потокам". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия неоднократно запрашивала данные, но ими никто не делился. Представитель Кремля подчеркнул, что подрыв газопроводов - диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком.

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