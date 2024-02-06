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Глава МИД Турции объяснил важность визита Путина

15:19
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Российского лидера ждут в Анкаре

Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию будет важен для Анкары с точки зрения обсуждения актуальных двусторонних и международных тем. Об этом заявил во вторник, 6 февраля, глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан.

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Дипломат подчеркнул, что Москве и Анкаре важно продолжать диалог по многим темам и "регулярно сверять часы".

В числе таких тем, как уточнил Фидан, "и Черное море, зерно, конечно, Украина, а также ряд двусторонних вопросов", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом все нюансы торговых отношений. Наряду с этим, как ожидается, политиками будут затронуты проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка, дорожная карта создания газового хаба.

В ООН тем временем рассказали, что Эрдоган планирует представить Путину предложения по возобновлению черноморской продовольственной инициативы. При этом всемирная организация в этой инициативе не участвует.

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