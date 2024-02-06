В Москве открылась выставка, посвященная художнику Владимиру Волку

Его работы можно увидеть в посольстве Белоруссии в Москве

"Посвящение мастеру" - в Москве, открылась выставка, приуроченная к 85-летию, со дня рождения художника Владимира Волка.

Живописец, график, скульптор, иконописец - кажется, ему было подвластно всё! Шестидесятник и авангардист, Владимир Волк творил под впечатлением от народных картинок, икон, фольклора.

Произведения мастера находятся в частных коллекциях по всему миру. Его работы можно увидеть сейчас на одной площадке в посольстве Белоруссии в Москве.

"Та немалая толика работ, которые представлены здесь, показывают, что одной из центральных тем в творчестве мастера была любовь к отечественному дому, к своей семье, к родной семье, как мы часто говорим, к малой родине", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

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