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ЕС решил сделать ВСУ частью своих военных возможностей

15:40
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Речь идет про армию и военную промышленность Украины

Евросоюз планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом заявила во вторник, 6 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По словам политика, Брюссель уже включил Украину в процесс подготовки общеевропейской военно-промышленной стратегии, что станет первым шагом по интеграции этой страны "в некоторые наши военные программы".

Урсула фон дер Ляйен выразила убежденность в том, что это "обеспечит совместимость сил и возможностей и коллективное военно-промышленное планирование", причем "в скором будущем Украина окажется среди нас, сообщает ТАСС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев неуклонно продолжает движение к натовским стандартам, хотя никто точно не может сказать, примут ли Украину когда-либо в Североатлантический альянс.

Однако российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина — лишь полигон для испытаний вооружений и военной техники НАТО, а также для "битвы против России чужими руками до последнего украинца".

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