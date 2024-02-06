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Труппа театра из Москвы застряла в аэропорту Шанхая

15:36
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Виновата китайская сторона

Недоработка китайской стороны стала причиной задержки труппы Московского современного художественного театра в аэропорту Шанхая. Артисты застряли из-за того, что организаторы недополучили документы, касающиеся гастролей коллектива, сообщил главный режиссер МСХТ Руслан Банковский.

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Банковский подчеркнул, что над решением возникшей проблемы уже работают. Российский консул в КНР уже приезжал к артистам в аэропорт Шанхая. Режиссер отметил авиакомпанию "Аэрофлот", которая пытается посадить коллектив на ближайший рейс до Москвы, пишут "Известия".

Артисты говорят, что у них свои графики - есть спектакли в России, есть съемки. Они переживают, что подводят своих коллег в других проектах.

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