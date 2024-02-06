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Истерика в США, кризис в Европе: главные политические новости вторника

18:01
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Обывателей пугают возможной войной с Россией

Свежие кадры с американо-мексиканской границы не оставляют сомнений: власти Техаса сильно преувеличили свои успехи, когда отчитались об укреплении кордонов и наведении порядка. Тропами нелегалов испещрен весь берег реки Рио-Гранде, которая разделяет две страны. А ведут эти тропы к многочисленным дырам в заборе.

Ответов на многочисленные вопросы нет, как нет больше и доверия федеральному центру. Несмотря на запрет из Вашингтона, приграничные штаты продолжают возводить стену, недостроенную еще при Трампе. Кордон взяла под контроль местная нацгвардия и не пропускает агентов государственной пограничной службы. А губернатор Техаса Грег Эбботт уже не просто игнорирует приказы из столицы. Он открыто ставит под сомнение саму легитимность принимаемых там решений: "Джо Байден полностью отстранен от принятия решений, он больше не может нести ответственность за соблюдение законов в Соединенных Штатах".

Эти слова Байден и сам подтверждает раз за разом. Из последнего - рассказал, как недавно общался с президентом Франции Миттераном, который вообще-то умер почти 30 лет назад. В кризисе на границе старик Джо винит республиканцев, которые никак не примут в Конгрессе его экстренный закон. Документ хоть и называется "О национальной безопасности", но предусматривает почему-то 60 миллиардов долларов для Украины и втрое меньше средств на защиту собственных рубежей. Причем рубежи эти планируется охранять так, чтобы ежегодно в США могли попадать 3 миллиона мигрантов, пополняя электорат демократов. Даже Митч Макконел, лидер республиканцев, активно продвигавший закон в Сенате, переобулся в воздухе и теперь агитирует против него.

В стане демократов - форменная истерика. Белый дом пригрозил наложить вето на документ, если в нем не будут предусмотрены средства для Киева. Старую шарманку завел и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер: мол, если не принять реформу в нынешнем виде, против России придется воевать уже не украинцам, которых не жалко, а солдатам НАТО. Ту же лапшу усердно вешают и на европейские уши. Тезис об "агрессивной России", которая "не остановится на Украине и пойдет дальше", призван объяснить людям, почему те же Франция с Германией продолжают стрелять себе в ногу. И это - при огромной дыре в немецком бюджете в 40 миллиардов евро. В правительстве уже признали: Германии придется занимать средства и затягивать пояса.

Но не только Германия - вся Европа летит в экономическую пропасть. Неудивительно, что протесты фермеров охватывают все больше стран. Италия, Болгария, Испания, Франция, Нидерланды. Налоги растут, а цены на продукцию снижаются - в том числе из-за украинских конкурентов с их дешевым зерном. Бизнес на грани разорения, но от властей - никакой помощи. Потому как все ресурсы пожирает украинская черная дыра. Впрочем, глава Еврокомиссии называет другую причину. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в бедах аграриев виноваты изменения климата и, естественно, Россия. 

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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