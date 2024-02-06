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Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров

16:01
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Огонь повредил более 14 тысяч домов, погибли люди

Президент России Владимир Путин во вторник. 6 февраля, выразил соболезнования своему чилийскому коллеге Габриэлю Боричу в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в стране. 
Лесные пожары в Чили привели к многочисленным жертвам

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечал Борич, это стихийное бедствие стало крупнейшей трагедией в Чили за последние 14 лет. Огонь достиг популярных туристических городов Винья-дель-Мар и Вальпараисо, где проживает больше миллиона человек.

Свыше 120 человек погибли, повреждено свыше 14 тысяч домов. В Вальпараисо ввели режим чрезвычайной ситуации, в наиболее пострадавших районах действует комендантский час.

Американский Белый дом заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать необходимую помощь Чили в связи с лесными пожарами. Вашингтон выразил латиноамериканскому государству поддержку в это непростое время, сообщает ТАСС.

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Лесные пожары в Чили
Лесные пожары в Чили
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