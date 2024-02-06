Глава МИД Польши уклонился от вопроса о роли США в ЧП на "Северных потоках"

В 2022 году политик благодарил Соединенные Штаты за диверсию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его записи в социальной сети Х в 2022 году, из которой можно сделать вывод, что газопроводы системы "Северный поток" взорвали Соединенные Штаты.

Как сообщает телеканал Republika, речь идет о постах Сикорского, в то время еще не получившего министерский портфель, в которых он, комментируя диверсию на "Северных потоках", написал "Мелочь, а приятно" и "Спасибо, США".

Когда у Сикорского спросили, что означали те его публикации, он заявил, что удивлен вопросом, "потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенного другого польского политика". По всей вероятности, подразумевается заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России. От дальнейших комментариев по существу министр уклонился.

Ранее в социальных сетях Радек Сикорский поблагодарил США за случившееся с "Северными потоками". Комментируя эту публикацию, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова спросила: "Это официальное заявление о теракте?", однако реакция не последовала.

При этом газета The Wall Street Journal писала, что в качестве оперативной базы для атаки на объекты инфраструктуры "Северных потоков" была использована территория Польши, а сами диверсии организовали украинские спецслужбы.

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