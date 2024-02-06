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Германия опровергла прекращение расследования по "Северным потокам"

17:00
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Берлин не последовал примеру Швеции

Генеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на "Северных потоках". Об этом рассказали в ведомстве во вторник, 6 февраля.
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Как сообщили в германской прокуратуре РБК, "никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", однако само расследование продолжается.

Ранее шведские следователи заявили, что вот-вот объявят решение по делу о диверсии на газопроводах. Релиз был назначен на 7 февраля. Однако 6 февраля прокуратура Швеции решила закрыть расследование взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Журналисты предположили, что это вызвано неспособностью следствия найти виновников.

Тем временем российский посол в Берлине Сергей Нечаев напомнил слова президента России Владимира Путина о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока — 2", если Германия проявит к этому интерес. Дипломат отметил, что "некоторые германские политики, казалось бы, и не против".

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