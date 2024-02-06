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Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

16:57
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Общая площадь новой пассажирской инфраструктуры составила 1,6 тысячи квадратных метров

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале.

Как отметил глава города, Белорусский вокзал сегодня - это один из самых напряженных транспортных узлов. Составы приходят каждые 2,5 минуты.

"Здесь, помимо обычного движения поездов дальнего следования, как вы знаете, мы ввели Московские центральные диаметры - МЦД-1, МЦД-4. И это, конечно, потребовало переосмысления всей логистики и благоустройства территории Белорусского вокзала. Вы помните, мы начинали с площади Белорусского вокзала, с продления трамвайной линии, которая зашла на площадь перед вокзалом. И здесь, конечно, значительно все изменилось. Сегодня это сделано по стандартам московских городских вокзалов: комфортная среда, вестибюли, подземные переходы. Так что, я надеюсь, пассажирам, которые, прибывают сюда, а их десятки-десятки тысяч, будет комфортнее здесь пересаживаться на другие поезда, на метро и приезжать в город", - добавил мэр.

Собянин поблагодарил руководство ОАО "РЖД" за совместную работу. Заместитель генерального директора компании Олег Тони, в свою очередь, сообщил, что продолжается реконструкция Белорусского вокзала под поезда дальнего следования.

Основные работы были завершены в сентябре 2023 года, когда состоялся запуск движения по МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". Специалисты провели реконструкцию трех пассажирских платформ. Общая площадь новой пассажирской инфраструктуры составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Ожидается, что пассажиропоток обновленной инфраструктуры московского городского вокзала "Белорусская" к 2030 году увеличится на 10% и превысит 143 тысячи человек в сутки. 

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Сергей Собянин открыл новый вестибюль на Белорусском вокзале
Сергей Собянин открыл новый вестибюль на Белорусском вокзале
Новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале
Новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
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