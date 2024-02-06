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Стая краснокнижных косаток оказалась в ледяной ловушке в Тихом океане

18:10
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Люди не могут подобраться из-за постоянного движения огромных льдин

В Тихом океане в ловушке оказалась стая краснокнижных косаток. Около 10 особей - среди них 3 или 4 детеныша - зажало дрейфующими льдами в Кунаширском проливе между российским островом Кунашир и японским Хоккайдо.

До места, где киты отчаянно борются за жизнь, не более километра. Но подобраться к ним у людей нет возможности из-за постоянного движения огромных льдин. Спасти животных мог бы сильный ветер. Однако он ожидается не ранее четверга.

В 2005 году в этом же месте застряла другая группа косаток. Почти все они, к сожалению, погибли.

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