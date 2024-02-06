МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Москва потребовала обеспечить безопасность голосования россиян в этих странах

Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в российское Министерство иностранных дел, Москва потребовала обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах. Об этом рассказала во вторник, 6 февраля, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам спикера МИД, на Смоленской площади "заявили прибалтам, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания".

Поверенных предупредили, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди россиян, живущих в этих странах, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев рассказал, что подготовка к выборам президента России в странах СНГ идет очень активно, а также "планово, спокойно, организовано". По словам политика, он находится в постоянном контакте с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

При этом рабочая группа комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета выявила наращивание информационных атак, направленных на воспрепятствование выборам президента России. Запад открыто связывает свою поддержку экстремистов с выборами президента России, подчеркивается в заявлении комиссии.

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