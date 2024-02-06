Интерес к российским энергоносителям сохраняется

Благодаря грамотным действиям правительства России и российских компаний нашей стране удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов. Такое заявление сделала во вторник, 6 февраля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что энергоносители в России закупают не только Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Глобального Юга, но даже "некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ".

Как заявила Матвиенко, в Европе отказом от российских энергоносителей пытались наказать Россию, "но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли серьезный удар по собственной экономике", сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что российский концерн "Газпром" никогда не срывал поставок газа и сейчас продолжает поставлять его в Европу в соответствии с контрактными обязательствами, поскольку Москва никогда не руководствовалась политическими мотивами в этом вопросе.

В октябре 2023 года глава компании "Газпром" Алексей Миллер отмечал, что трубопроводные поставки природного газа в Китай в ближайшее время могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы.

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