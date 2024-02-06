ЦИК вынесет решение по еще не зарегистрированным кандидатам в президенты 8 февраля

Тем временем зарегистрированные кандидаты и их представители продолжают активную предвыборную кампанию в регионах

В Центризбирком во вторник были приглашены представители потенциального кандидата в президенты - лидера партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича. После проверки выяснилось, что процент брака в сданных его командой подписных листах превышает допустимый законом порог в пять процентов. Чтобы исключить повод для споров, эксперты ЦИКа показали доверенным лицам политика неучтенные подписи. Основное число погрешностей - технические. Неверно заполнены паспортные данные. После такого аргументированного диалога представители Малинковича с выводами ЦИКа согласились.

Рабочая группа Центризбиркома проверила подписи и еще одного потенциального кандидата в президенты Бориса Надеждина - выдвиженца от партии "Гражданская инициатива". Решение о регистрации планировалось принять завтра, однако ЦИК перенес заседание еще на сутки - на 8 февраля.

"Количество выявленного брака и у Малинковича, и у Надеждина довольно большое - 14-15 процентов. Понятно, что для тщательного ознакомления, на котором настаивают наши кандидаты, потребуется больше времени. Чтобы они могли получить все необходимые разъяснения и убедиться в обоснованности наших решений", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Статус зарегистрированного кандидата на данный момент имеют четыре человека. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога сегодня посетил Таганрог. Там волонтеры Народного фронта продолжают отправлять в зону СВО крупную партию автомобилей. Кроме того, волонтеры восстанавливают машины с пробегом, которые еще могут послужить. Добровольцы изготавливают беспилотники, собирают гуманитарную помощь. За время работы регионального центра было доставлено более 4 тысяч тонн груза.

Единый кандидат в президенты от "Новых людей" Владислав Даванков открыл штаб поддержки во Владивостоке. Там он встретился со студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета и обсудил с ними темы развития региона. Общественная приемная в штабе кандидата будет работать на протяжении всей предвыборной кампании.

"Для нас важно, чтобы каждый день человек мог обратиться со своей проблемой. Всегда важно быть на связи, и мы стараемся сделать так, чтобы каждый человек мог получить как минимум ответ на свой вопрос, а желательно еще и решение", - указал Даванков.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов прилетел в Красноярск. В аэропорту Харитонова встречали с хлебом и солью. По словам кандидата в президенты, в Красноярске он намерен обсудить вопросы экологии.

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий провел расширенное заседание избирательного штаба с участием всех регионов страны. Партия запустила всероссийский опрос граждан, который называется "Скажи Слуцкому правду". Уже собрано 126 тысяч обращений.

В Москве во время выборов пройдет традиционная акция "Миллион призов". Среди участников онлайн-голосования разыграют сертификаты номиналом до 100 тысяч баллов. Сегодня организаторы объявили, что гарантированные призы получит молодежь и те кто, впервые голосует через интернет.

Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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