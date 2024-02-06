Собянин рассказал о завершении формирования московского городского вокзала "Белорусская"

Вокзал объединил поезда дальнего следования, пригородные электрички, аэроэкспресс, метро, а с недавнего времени - еще и два диаметра

Внешне негабаритный пассажирский вестибюль - функциональный и продуманный. Комфортабельная зона ожидания с возможностью присесть, перекусить и согреться. Эскалатор вместо лестничных пролетов, багаж теперь не придется нести в руках. И единый крытый переход, объединяющий выходы на платформы. На каждом этапе - понятная навигация, онлайн-расписание. Те, кто бывал здесь раньше, преображению приятно удивлены.

Помимо внешнего комфорта вестибюль Белорусского вокзала стал удобной пересадкой для пассажиров скоростных диаметров. Чтобы поехать в нужном направлении, достаточно перейти на соседнюю платформу. И так поступают многие - 130 тысяч человек в сутки. По пассажиропотоку Белорусский вокзал входит в пятерку транспортных хабов Москвы.

"Белорусский вокзал - самый напряженный из транспортных узлов. Здесь самое интенсивное движение поездов. Каждые 2,5 минуты приходят новые составы. Почему это происходит? Потому что здесь, помимо обычного движения поездов дальнего следования, как вы знаете, мы ввели МЦД. Первый диаметр, четвертый диаметр. Это, конечно, потребовало, переосмысления всей логистики и переустройства Белорусского вокзала", - указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для транспортного комплекса Москвы это стало если не вызовом, то сложной задачей. И главное ограничение - большое количество памятников архитектуры. С одной стороны - Белорусский вокзал, памятник архитектуры федерального значения. С другой - это жилой дом. И тоже памятник. И сам Тверской путепровод, который находится над железнодорожными путями.

Поставленную задачу в итоге решили. Причем без остановки сообщения. Составы по первому диаметру почти полтора года ходили в реверсивном режиме. Сейчас новый интеграционный вестибюль соединяет поезда дальнего следования, пригородное сообщение, МЦД-1, МЦД-44. И по тоннелю пассажиры, не выходя на улицу, делают пересадку. Даже карту "Тройка" второй раз прикладывать не нужно.

"Здесь все значительно изменилось. Все сделано по стандартам московских городских вокзалов: комфортная среда, подземные переходы, вестибюли. Я надеюсь, что пассажирам, которые прибывают сюда, а их десятки, десятки тысяч, будет комфортнее пересаживаться на метро и приезжать в город. Спасибо большое РЖД, они провели огромную работу", - заключил мэр.

Удалось восстановить исторический выход на Тверской путепровод. Теперь, чтобы пересесть на метро, пассажирам нет необходимости заходить в здание вокзала.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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