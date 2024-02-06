В России уже три четверти всех уведомлений отправляют в электронном виде

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин

Госорганы России направляют уже три четверти всех уведомлений исключительно в электронном виде. Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.

Речь шла о масштабной цифровой трансформации государства, которая позволит укрепить технологический суверенитет. Это одна из приоритетных задач, которые поставил глава государства перед правительством. В ее основе лежит развитие IT-технологий. Премьер рассказал, что работа идет сразу по пяти стратегическим инициативам. Одна из них - "Доступ в интернет" - показала ощутимые результаты. Более 90% населенных пунктов страны, где проживают более двух тысяч человек, уже покрыты сетями четвертого поколения. А на портале госуслуг зарегистрировано порядка 115 миллионов граждан.

Мишустин отметил, что в этой сфере важно повысить качество услуг, сделать сервисы доступнее и насытить рынок высококлассными специалистами.

"В прошлом году более 100 тысяч школьников прошли курсы по современным языкам программирования. Свыше 86 тысяч молодых людей получили дополнительную IT-квалификацию на так называемых цифровых кафедрах. Также создано 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и отобрано еще 20", - добавил премьер.

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