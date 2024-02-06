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Кулеба заявил Западу о суверенном праве Зеленского на кадровые перестановки

18:46
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Это не означает разногласия по стратегической цели, утверждает министр

Перемены в украинском правительстве едва ли могут повлиять на отношения Киева с западными партнерами, потому что они уважают право президента Украины Владимира Зеленского принимать соответствующие решения. Такое заявление сделал во вторник, 6 февраля, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам главы МИД Украины, речь идет про "суверенное, гарантированное конституцией право президента Украины" принимать кадровые решения. Кулеба подчеркнул, что "дискуссии о тактике внутри команды" не означают разногласий в отношении "стратегической цели".

При этом министр заверил, что сам подчинится требованию Зеленского об уходе в отставку, если президент решит сместить его с должности руководителя МИД, "потому что он предложил мне этот пост". Также Кулеба не исключил увольнение по собственному желанию в том случае, "если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика", сообщает ТАСС.

Ранее газета The Times писала, что Зеленский не смог настоять на желанной для него отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного из-за позиции "международных партнеров".

Издание Asia Times отмечало, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине на фоне конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

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