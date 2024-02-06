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Глава Евросовета: ВСУ без помощи ЕС придется воевать водяными пистолетами

18:12
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Политик настаивает на продолжении поставок оружия

Помощь Запада для Украины критически важна. Об этом во вторник, 6 февраля, напомнил глава Евросовета Шарль Мишель.

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Во время пленарной сессии Европейского парламента некоторые евродепутаты высказывались против дальнейших поставок оружия Киеву. Это возмутило Мишеля, который "ошеломленно", по его собственному выражению, выслушивал эти заявления.

В ответ глава Евросовета весьма эмоционально высказался в отношении противников военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад прекратит помогать Киеву оружием и военной техникой, украинских солдат вооружат лопатами. В ответ член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил, что "пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, поскольку это "обеспечит совместимость сил и возможностей и коллективное военно-промышленное планирование".

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