Глава Евросовета: ВСУ без помощи ЕС придется воевать водяными пистолетами

Политик настаивает на продолжении поставок оружия

Помощь Запада для Украины критически важна. Об этом во вторник, 6 февраля, напомнил глава Евросовета Шарль Мишель.

Во время пленарной сессии Европейского парламента некоторые евродепутаты высказывались против дальнейших поставок оружия Киеву. Это возмутило Мишеля, который "ошеломленно", по его собственному выражению, выслушивал эти заявления.

В ответ глава Евросовета весьма эмоционально высказался в отношении противников военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

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Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад прекратит помогать Киеву оружием и военной техникой, украинских солдат вооружат лопатами. В ответ член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил, что "пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, поскольку это "обеспечит совместимость сил и возможностей и коллективное военно-промышленное планирование".

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