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Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

18:31
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Он выполнялся над нейтральными водами

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом во вторник, 6 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что полет, продолжавшийся свыше десяти часов, был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш напомнил, что российские летчики на регулярной основе проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

16 января сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. Их сопровождали Су-35С и Су-30СМ. Информация о каких-либо эксцессах не поступала.

До того, осенью 2023 года бомбардировщики дальней авиации выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря. В Министерстве обороны России подчеркивали, что все полеты такого рода осуществляются в полном соответствии с международными нормами, при соблюдении всех правил использования воздушного пространства.

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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Пилот стратегического ракетоносеца Ту-160
Пилот стратегического ракетоносеца Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160
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