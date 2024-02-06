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Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

19:06
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Такое решение вынес федеральный апелляционный суд

Кандидат в президенты США и экс-глава государства Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отмены результатов выборов 2020 года. Соответствующее решение вынес федеральный апелляционный суд в округе Колумбия.
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Согласно вердикту суда, "бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах".

При этом суд подчеркнул, что любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений, сообщает ТАСС.

Ранее Верховный суд штата Колорадо объявил Трампа не просто организатором, но и участником штурма Капитолия 6 января 2021 года, постановив вычеркнуть политика из бюллетеней своего штата. Вслед за этим госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз отстранила бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз.

В Европе опасаются возвращения Трампа в Белый дом, полагая, что политик может договориться с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что если Дональд Трамп вновь станет президентом США, он может заключить соглашение с Москвой, которое не будет выгодным ни для Украины, ни для Европы.

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