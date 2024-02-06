Принц Гарри приехал в Лондон из-за онкологического диагноза отца

У Карла III обнаружили рак

Младший сын Карла III принц Гарри прибыл в Великобританию из США. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет The Times.

Как уточняет издание, самолет с принцем на борту, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса, уже сел в Великобритании. Гарри прилетел один, без жены и детей.

Ожидается, что принц Гарри встретится с отцом, у которого было выявлено онкологическое заболевание. Подробности предстоящей встречи не разглашаются.

После объявления об онкологическом диагнозе короля стало известно, что принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III, хотя для этого ему придется прервать отпуск по уходу за супругой — Кейт Миддлтон недавно перенесла операцию. Ожидается, что Карл III продолжит работу в ограниченном объеме — будет заниматься бумагами.

Что касается принца Гарри, после переезда из Великобритании он периодически возвращается в родные края ради важных событий в королевской семье. Однако он не успел проститься со своей бабушкой, королевой Великобритании Елизаветой II. Источники утверждали, что причиной этому стала супруга принца Меган Маркл — якобы Гарри требовал разрешения посетить умиравшую королеву и для жены, в итоге драгоценное время было упущено.

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