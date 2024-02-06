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Министр обороны Польши рассказал о подготовке к войне с Россией

19:39
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Варшава считает нужным готовиться к худшему сценарию

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает возможности войны с Россией в будущем. По мнению политика, необходимо готовиться к подобному варианту развития событий.
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Косиняк-Камыш отметил, что именно этим объясняются "старания наших предшественников, касающихся усиления обороноспособности Польши, и продолжение, и усиление этого процесса нашим правительством", сообщает РИА Новости.

Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война, мы должны быть готовы к каждому сценарию.

Тем временем специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина подтвердил, что февральские учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник — 2024") направлены на сдерживание России, которую альянс считает "угрозой".

Украинские власти и вовсе угрожают третьей мировой войной, которую якобы развяжет Москва, если Запад прекратит помогать Киеву оружием и деньгами в борьбе против России.

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш
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