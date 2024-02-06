Эквадор оспорил решение России о запрете экспорта бананов

Это важная статья доходов южноамериканской страны

Правительство Эквадора готово опровергнуть любые аргументы против экспорта бананов, выдвинутые российской стороной. Такое заявление сделала во вторник, 6 февраля, министр внешней торговли южноамериканского государства Сонсолес Гарсия.

По ее словам, правительство Эквадора хочет "разобраться с этим с технической точки зрения" и уже предоставило Москве документы, чтобы Россельхознадзор пересмотрел ограничение на ввоз эквадорских бананов, сообщает РИА Новости.

Эквадор является крупнейшим поставщиком бананов в Россию, на эту страну приходится, по разным оценкам, до 98% ввозимых на российский рынок бананов.

Исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Саласар уверял, что даже внутриполитические неурядицы не помешают местным производителям отгружать бананы на экспорт, в том числе в Россию.

Однако российская сторона приостановила разрешение на ввоз эквадорских бананов, объяснив это обнаружением в продукции мухи-горбатки. Это произошло вскоре после того, как Эквадор согласился передать США российскую технику вопреки возражениям Москвы.

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