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ФРГ потратила 30 млрд евро на военную поддержку Украины

20:41
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Это общая сумма расходов с начала российской спецоперации

Германия с начала конфликта на Украине потратила приблизительно 30 миллиардов евро на военную помощь Киеву. Об этом во вторник, 6 февраля, рассказал источник в правительстве ФРГ.
США могут отказать в помощи Украине

По словам собеседника РИА Новости, в указанную сумму входит уже оказанная поддержка, а также "твердо запланированные и утвержденные расходы".

Источник напомнил, что в 2024 году Берлин планирует потратить из бюджета свыше 7 миллиардов евро на военную помощь Киеву.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель с негодованием воспринял прозвучавшие в Европарламенте предложения прекратить помощь Украине. Политик заявил, что в таком случае украинским военным придется воевать с помощью водяных пистолетов.

При этом европейские СМИ указывают, что пакет помощи Украине от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро, недостаточен для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с Россией.

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