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МВД не одобрило идею наказаний за оскорбление участника СВО

20:18
  • вторник
  • 06 февраля 2024

В Уголовном кодексе уже есть статья "Оскорбление военнослужащего"

В Министерстве внутренних дел России не поддерживают идею закрепления в Уголовном кодексе нормы об ответственности за оскорбление участника специальной военной операции. Такой ответ ведомство во вторник, 6 февраля, дало на обращение председателя думского комитета по защите семьи Нины Останиной.

Парламентарий обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением высказать позицию насчет дополнения состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК России "Оскорбление военнослужащего" новым квалифицирующим признаком — оскорбление участника СВО вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград.

Однако в МВД решили, что в данном случае налицо несоответствие предмету правового регулирования, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что оскорбления в адрес ветеранов специальной военной операции (СВО) абсолютно неприемлемы в российском обществе. По его мнению, дополнительные меры воздействия не требуются, поскольку "подонки заслужат общественное порицание и наказание".

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства.

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