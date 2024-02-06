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США подтвердили, что ВС России наносят удары не по гражданским объектам

21:19
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Главными мишенями для российских ударов Белый дом назвал военные объекты

Основными целями ударов ВС России по Украине являются сосредоточения войск противника и предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил во вторник, 6 февраля, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Американский политик подчеркнул, что "в особенности в эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине".

Такими целями Кирби назвал воинские части и объекты украинского ОПК, не пытаясь обвинять Россию в ударах по гражданской инфраструктуре, сообщает РИА Новости.

Россия неоднократно подчеркивала, что, в отличие от киевского режима, не подвергает атакам мирное население Украины и объекты гражданской инфраструктуры. При этом ВСУ продолжают бить по российским мирным городам.

В частности, в Кремле назвали удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску (Луганская Народная Республика)  чудовищным террористическим актом. Там подчеркнули, что "для того, чтобы их (подобных ударов — прим. ред.) не было дальше, продолжается специальная военная операция".

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