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Белый дом признал неспособность дальше помогать Украине

21:01
  • вторник
  • 06 февраля 2024

При этом Байден уверяет в личной приверженности поддержке Киева

Вашингтон не сможет оказывать Украине дальнейшую военную помощь, если Конгресс США не примет законопроект о дополнительных ассигнованиях на эти цели в 2024 финансовом году. Это признал во вторник, 6 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Чиновник отметил, что Вооруженные силы Украины уже сталкиваются с нехваткой боеприпасов и оружия в связи с прекращением их поступления из США.

Однако Кирби рассказал, что президент США Джо Байден во время личной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне заявит ему о своем решительном настрое продолжать оказывать поддержку Украине, невзирая на позицию американского Конгресса, сообщает ТАСС.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявил, что "экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких". Если бы Евросоюз и Соединенные Штаты не предоставляли ей помощь, в стране "не было бы ни зарплат, ни пенсий, ни работающих учреждений и лавочку надо было бы закрывать".

При этом германский министр обороны Борис Писториус отмечал, что ситуация на Украине фактически зашла в тупик — нет никаких продвижений с обеих сторон. Вместе с тем политик призвал к осторожности в прогнозировании дальнейшего развития российско-украинского конфликта.

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