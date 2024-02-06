В ХАМАС оценили проект соглашения об освобождении израильских заложников

Израиль уже одобрил его со своей стороны

Палестинское движение ХАМАС во вторник, 6 февраля, рассказало, что положительно восприняло проект соглашения об освобождении израильских заложников.

Представители движения рассказали, что направили посредникам в Катаре и Египте свой ответ относительно рамочного соглашения об освобождении захваченных в заложники израильтян.

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал, что действительно поступил ответ ХАМАС на согласованное в Париже и одобренное Израилем предложение посредников о временном перемирии в секторе Газа при обоюдном освобождении заключенных и заложников, сообщает ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что всемирная организация до сих пор не смогла дать адекватный ответ на этот судьбоносный вызов, а причина заключается "в позиции Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях".

В январе замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял в Москве делегацию радикального палестинского движения ХАМАС, которую возглавлял руководитель бюро международных связей Муса Абу Марзук. Стороны говорили о том, как остановить агрессию против палестинского народа.

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