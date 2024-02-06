Байден обвинил Трампа в отказе Конгресса выделить деньги для Украины

Законопроект даже не попадет на голосование в Сенате, считает президент США

В том, что пакетный законопроект по помощи Украине и Израилю вкупе с мерами по защите южных американских границ даже не попадет на голосование в Сенате, виноват экс-президент США Дональд Трамп. Заявление такого содержания сделал во вторник, 6 февраля, действующий глава государства Джо Байден.

Как отметил политик, "Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения", несмотря на то, что принятие пресловутого законопроекта "поможет стране". В итоге республиканцы заблокируют принятие документа, заявил Байден.

Президент США также подчеркнул, что Украина "сейчас в отчаянном положении", а каждая неделя без новой помощи киевскому режиму означает постепенное исчерпание оружия и боеприпасов, "с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска", сообщает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя. Однако политик подчеркнул, что уже выделенная американскими законотворцами финансовая подушка для Украины закончилась, а "другого волшебного горшочка с деньгами не существует".

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан отмечал, что "экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких". Если бы Евросоюз и Соединенные Штаты не предоставляли ей помощь, в стране "не было бы ни зарплат, ни пенсий, ни работающих учреждений и лавочку надо было бы закрывать".

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