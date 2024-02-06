Такер Карлсон подтвердил намерение взять интервью у Путина

Кремль этого пока не подтверждал

Американский журналист Такер Карлсон во вторник, 6 февраля, рассказал, что планирует в скором времени взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

Видеозапись о предстоящем интервью журналист выложил на своей странице в социальной сети X. Причиной решения поговорить с Путиным Карлсон назвал то, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

При этом сроки интервью и его публикации американский журналист не назвал. Однако Карлсон заявил, что владелец соцсети Х уже пообещал не блокировать пресловутое интервью с Путиным, когда оно будет в ней опубликовано.

Кремль пока не подтверждал и не опровергал заявление Такера Карлсона о предстоящем интервью с Путиным, сообщает ТАСС.

После того, как стало известно о поездке Карлсона в Москву, появились заголовки в англоязычной прессе: "Карлсон бесит американских левых", "Прокремлевский журналист замечен в Москве". При этом прежде Карлсон заявлял, что пытался взять интервью у российского лидера, но американское правительство его остановило.

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