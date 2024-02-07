Протест работников аграрного сектора расширяет географию

Не станет фермеров - еды не будет. Новые тракторные отряды выезжают на большую дорогу. Общеевропейский протест работников аграрного сектора расширяет географию. За баранки тракторов сели испанские сельхозтруженики и перекрыли трассу, ведущую из Толедо и Кордовы в испанскую столицу. Солярка дорожает, налогами душат, а цены на сельхозпродукцию едва позволяют покрывать расходы.

Фермеры в нижнем белье, едва прикрытые плакатами, врываются в супермаркет Карфур, чтобы напомнить: это они всех кормят, а не политики, которые решают глобальные проблемы. После запрета на российский газ и удобрения в Нидерландах с удивлением заметили, что высоких урожаев ждать не стоит.

Роб Роос, депутат Европарламента, напоминает: пока вы в Брюсселе обсуждаете проблемы большой политики, аграрный сектор готов вылететь в трубу. Не выдерживает он и конкуренции с дешёвой украинской продукцией, которую закупают по льготным ценам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поясняет - не политики во всём виноваты. Это всё изменения климата и "агрессивная" Россия.

В тихой Латвии скандал. Проверили поставщиков Вооруженных сил и с ужасом выяснили: снабженцы закупали продукты в России и Белоруссии. Официальная Рига всеми силами с Россией борется, русских пенсионеров высылает из страны. И тут выясняется, что в столовые Вооруженных сил попали 2,5 килограмма чая из России, и 7 килограммов соли из Белоруссии.

Что там чай для армии! Латвия вагонами закупает в России и Белоруссии зерно, забыв о санкциях. Объединение "Крестьянский сейм" вывело на дороги тракторные войска. Бунтовщики выступают в 16 городах страны, требуя поддержки и снижения налогов.

И во Франции фермеры не собираются сворачивать активные акции протеста, поливая навозом муниципалитеты и иные здания, где ютятся представители власти. Запасы навоза ещё есть.

Пахать - не руками махать, пословица прямо для европейских политиков. У которых в действительности всё не так, как на самом деле.

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